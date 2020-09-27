婚禮就是要穿上潔白的婚紗裝嗎？那可就錯了！英格蘭有1名新娘，跳脫傳統思維，以迷彩服裝來進行自己的婚禮。更驚訝的是新娘所走的紅地毯，替換成大自然的草皮，牽著自己手的爸爸的穿著，則是迷彩短褲搭配白色短袖的休閒衣，來陪伴新娘走這段最重要的路程，而且爸爸的左手還拿著1罐酒瓶，以微醺狀態來牽著女兒一同走在綠油油的草皮上。此位迷彩新娘也在臉書上PO文表示，這就是我的個人婚禮，引起許多網友的熱烈討論。

1位英格蘭女子，跳脫傳統觀念的框架，讓婚禮中會出現的純白婚紗，變成帥氣又酷炫的迷彩裝，就連伴娘等相關親屬，也都是穿著含有迷彩元素的服飾，讓婚禮頓時變得相當前衛，更令人驚奇的是，陪伴新娘所走的走道，並不是一般設想的紅地毯，竟然是綠油油的草皮地，牽著新娘的爸爸還拿著酒瓶，以迷彩短褲替代燕尾服裝，在微醺狀態下與新娘一同走向替他們做見證神父的所站之處。

新娘還將整個過程PO上臉書，並寫著這就是我的個人婚禮，還表示我最喜歡的場景特別是我微醺的父親，牽著我的手走向草地毯前，照片放上臉書社團上，立即得到了200個讚。

婚禮當中，所有的工作人員都是以短袖、短褲等輕便服飾出席，但唯一不變的就是都含有迷彩元素的存在，此名新娘還特別訂了1個規則，就是前來參加的來賓，皆都需要帶1個價值60英鎊的禮物來，而且也不能主動上前與新娘聊天談話。

(中時新聞網)