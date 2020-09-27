現在經濟不景氣，不少剛出社會的年輕人也大嘆工作難找。不過日前就有一位菜販的老闆娘發文表示，「現在賣菜是不是都沒有年輕人要做了？」更說好不容易約到的面試者，上班當天直接放鳥。而她也曝光新人月薪3萬5，依能力調整，最高可到5萬元。這也讓不少網友大驚，「打敗上班族！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」上表示，自己在菜市場有家賣菜的店面，但是卻一直請不到員工，某日好不容易來了一位面試著，約好上班時間，怎料對方卻「開大絕」直接放鳥沒來，讓老闆娘大嘆人生好難！

接著老闆娘說明薪資及待遇，新人起薪3萬5，都會加保勞健保。上班時間為早上11點到晚上8點，共9個小時。而薪資方面老闆娘則說，會依照能力做調整，「如果你能力很好，一個月5萬以上都不是問題！」相信很多人都懂，有多少能力給多少薪水。

貼文發出後也引起網友熱議，「比我現在工作的薪水高，好想應徵」、「我們這裡賣菜薪水都開45000起薪」、「聽過市場有人拼到月薪6、7萬以上的，是員工不是老闆哦！」但也有網友提出疑問，「所以月休幾天？」此外，也有網友舉自身例子，「還是有年輕人啊！我16歲賣菜到現在20年了，始終如一堅持下去就對了。」

(中時新聞網)