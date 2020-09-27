一名爸爸貼出國小女兒的數學習題，答案讓眾人笑翻。(圖擷取自爆怨公社)

小朋友單純無厘頭有時候會感染身邊的大人，讓人忍不住會心一笑。日前一名爸爸在網路上分享，自己幫女兒檢查數學作業時，其中有一項題目是需填入「>」、「<」的符號，怎料女兒卻神來一筆，讓爸爸看了好氣又好笑，「我可以說她錯嗎？」照片發出後也讓不少網友笑翻，「真是百年難得一見的奇才！」

這名爸爸在臉書社團「爆怨公社」上貼出一張照片，可以看得出是國小生的數學習題，其中一道題目是需比較數字大小，需在刮弧內填入「>」或「<」的符號。而題目總共有10道，只見原PO女兒在每個括弧內都填入題目上的「ㄏㄨㄛˋ(或)」讓爸爸看了忍不住說，「天才啊！居然還是我的女兒，我可以說她錯嗎？」

貼文發出後吸引1.2萬人按讚，紛紛直呼，「這一身橫練的筋骨，是百年難得的奇才啊！」、「哈哈哈太有才，不過好險不是考試，不然老師應該會瘋掉」、「妳這女兒才是聰明，不活在框架下，有思考能力」、「這孩子，將來肯定不得了！」、還有網友笑稱老師錯頻，「應該這段時間是數學課國文老師代班。」

此外，也有網友也分享遇過的例子，「我小時候也這樣」、「沒關係，我大兒子之前也這樣寫過」、「哈哈，我兒子都會把大於小於搞錯邊」、「我兒子也做過，你不孤單」、「當初改學生評量爆笑好幾回，真的有這樣的學生」。不過也網友認真點出問題，「這對兒童的題目設計來說，真的有瑕疵！」

(中時新聞網)