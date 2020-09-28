「國標女王」劉真今年3月病逝，享年44歲，留下老公辛龍和4歲女兒霓霓，時間過去半年了，辛龍至今仍走不出喪妻之痛，繼上個月悲痛發文「妳怎麼可以走」，今（28日）他再度於社群網站更新貼文，吸引大批網友替他加油打氣。

辛龍28日在臉書PO出兩張劉真的照片，正是金鐘獎追思故人影片裡劉真的畫面，雖然辛龍沒留下任何文字，但思念愛妻之情流露無遺，許多網友也紛紛留言幫他打氣，「加油！走出第一步，之後海闊天空，她永遠在你心中陪著你」、「為了小孩，走出來！讓大家關心你，呼吸外面的空氣」、「相信劉真希望你照顧好孩子跟家人，加油噢！」、「加油，等你復出」。

辛龍截下金鐘獎頒獎典禮追思劉真的畫面。（圖／翻攝自臉書）

自從劉真驟逝之後，辛龍獨自帶著4歲女兒霓霓生活，至今尚未公開露面，老闆吳宗憲曾感嘆辛龍還是走不太出來，但幸好經濟狀況還OK，至少可以支持一下子。

但辛龍過了半年還是沒振作，並因此取消9月初的公益演出，吳宗憲受訪則罕重話：「大家都勸過（辛龍），來探班也不要，但你不要，難道所有人都得求著你嗎？現在是怎樣？」坦言關心辛龍像是「氣力一而鼓，再而衰，現在是竭」。

(中時新聞網)