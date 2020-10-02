「地表最強老爸」連恩尼遜回來了！由《會計師》監製馬克威廉斯自製自編自導、銀幕最強硬漢連恩尼遜主演，打造年度最火爆犯罪動作鉅片《倒數反擊》，電影2日釋出幕後特輯，已68歲的連恩尼遜堅持每天訓練，動作戲幾乎全部親上陣，敬業態度令人驚嘆。

再度接演動作片的連恩尼遜，由於片中的動作場面不少，為了讓拍攝時更加安全，他仍堅持每天訓練，不斷排練每個打鬥動作，他稱：「我會確保每天進行戰鬥訓練，避免任何人受到傷害。」

此外，本片的特技指導馬克凡斯洛與連恩尼遜合作過《即刻救援》系列、《空中救援》等高達20部電影，馬克凡斯洛表示：「連恩尼遜是個很敬業的人，我們會依照角色特性，一起嘗試做出以前沒做過的動作特技。」而連恩也大讚他的專業，令自己拍攝動作片以來毫髮無傷：「我和馬克合作過20部電影，我從沒有過任何擦傷或肌肉受傷，一次都沒有！」

連恩尼遜再拍動作片，事前訓練沒少過。（威視提供）

已從事特技演出23年的馬克凡斯洛，這次擔任本片的特技指導，在訪談時表示對於這次新片的動作特技戲十分滿意：「《倒數反擊》有精彩的飛車追逐、超狂的撞車場面，以及從旅館高樓摔下等場面，非常精彩。」連演出不少動作片的連恩尼遜都引以為傲說：「深以《倒數反擊》為傲。」由於台灣疫情狀況控制得宜，電影公司成功爭取到領先全球上映的機會，於8日在台上映。

(中時 )