★方法對了、方向對了，努力才有用

本書作者──金川顯教，如今之所以能用手機年賺二十億，坐擁百億身價，並非因自己是含金湯匙

的幸運兒，有一個富爸爸可靠；相反地，他父母離異、家道中落，即便拚了老命念書，還是念爛尾

高中，大學連考二次依舊名落孫山。

就在他人生不知何去何從時，領悟「搞錯方向，再怎麼努力也不會成功」，於是改用不同於一般

人的讀書方法，終能考上京都第一學府立命館大學，甚至在大學時就考取會計師執照，成為日本最

年輕會計師之一。

金川顯教從此明白，只有方法對了、方向對了，努力才可能成功，這也使他從眾人眼中的 C 咖

魯蛇，華麗轉身逆轉自己的人生。

★平凡人的平凡意見，只會讓你庸庸碌碌

畢業後的金川顯教，進入全日本最負盛名的會計師事務所，世界四大會計事務所之一的德勤集團

（,DTTL， Deloitte Touche Tohmatsu Limited，台灣稱為「勤業眾信聯合會計師事務所」），成為人人

稱羨的高級上班族。

雖坐擁高薪，金川顯教卻失去自我，人人稱羨的背後是做不完公事，加不完的班，即使高薪也

無法得到財務自由，他驚覺自己只是如「倉鼠輪轉」般毫無目的地不停勞動。金川顯教毅然提出辭

呈，同事全部議論紛紛，交情好的圍著他苦勸：「顯教，你這個笨蛋！上哪找這麼高的薪水，你頭腦

燒壞了嗎……。」

放棄穩定又高薪的金飯碗，展開創業家的人生，金川顯教運用過去所領悟的道理：「唯有不受

限常識的逆思考，當個聰明笨蛋才有機會出人頭地。」不到幾年時間，他已開設多家公司，並且一

天只工作三小時，甚至不用進辦公室，只需用手機就能搞定一切。

★忠於自我，逆向思考，實現「財務自由」的渴望

不僅擁有財富更擁有自由，金川顯教實現了「財務自由」的渴望。如他自己所言，當初要不是

學會脫離常軌的「逆思考」，也就無法建造自己的巨大成就。

成千上萬日本上班族爭相學習，從「C 咖魯蛇倉鼠上班族億萬身價創業家」的「金川流成

功術」，金川顯教都在本書中無私分享，更用情境式漫畫型式讓讀者如臨現場，快速學習。

你將在本書中學會──

一、改變思考，就能改變行動；改變行動，就能改變習慣；改變習慣，就能改變結果

二、「時薪思考法」用時薪衡量自己價值與時間管理，不做不必要的事

三、「常識逆思考」受限常識只會讓自己平庸，當個聰明笨蛋更容易成功

四、「成果人脈術」：過去、現在、未來人脈斷捨離，對的人要珍惜

五、「資訊強能」：「十本書」的效率收集、「十五分鐘超速讀法」、「輸入輸出一體成形法」。

六、「團隊平衡哲學」：特質平衡造就高效團隊，領導者更要洞燭機先， 才能獲得團隊的尊敬與信

賴。

【精彩書摘】

我的人生活到現在，有好幾次都被周遭的人當成傻瓜。

決意考大學時，旁人都一臉受夠似地告訴我：「你這個偏差值只有三十五的人，根本沒本事考大學啦。」就連我父親也都滿臉驚訝地說：「你想上大學？」上大學之後，我為了準備公認會計師考試往返補習班，也頻頻遭受旁人的冷言冷語：「好不容易成為大學生了，你到底還有什麼不滿足呀？」

當我從世界第一的會計事務所德勤集團（Deloitte Touche Tohmatsu） 離職時，旁人也像看著瘋子般地對我說：「你怎麼能放棄這麼有保障的未來？」不過，當時如果我沒有採取這些被旁人當作傻瓜的行動，也就沒有今天的我，更不可能寫出這本書了。

由於累積了不少這種經驗，我能清楚斷言，被人當成「傻瓜」的次數，越多越好。尤其是要趁年輕的時候，任由他人怎麼想也無所謂。突破常識的障礙就是你該做的，因為我確信人生就該破天荒。

我沒有打算建議所有人都跟我一樣，都去實踐被人當成「傻瓜」的人生態度，特別是那些對於當下感到幸福的人，可能會覺得這是毫無用處的建議。然而我認為實際上有不少人，對於所謂符合常理的生活方式，打從心底感到不滿。

假如你是抱持這種不滿的人之一，更應該將「非常理」當成「自己的常理」，從目前所處的地方跳脫出來。

正如同我自己就放棄了愉快的大學生活和安定的前途，因為我想親手抓住「自由」。我想要的與其說是錢，倒不如說是自由，只有這麼做我才可以和喜歡的人做自己喜歡的事。

為了貫徹這個目標，我不惜「笨到底」，對我而言，所謂當一個「傻瓜」就是選擇自己相信的道路。正因為不受普世價值的基準所束縛，堅定地走在自己相信的「傻瓜」之路上，才有機會造就今天的我。

今後，我也會遵循自己的軌道持續前進，不受制於任何所謂的普世常理。

(本文摘自《你22歲前就該懂有錢人的逆思考》/方言文化出版)

【作者簡介】

金川顯教（Akinori Kanagawa）

經營顧問、事業開創者、投資人、經營者、作家。

一九八六年出生於日本三重縣。立命館大學產業社會學院畢業。大學在學時即考取會計師證

照，曾就職於世界四大會計事務所之一德勤（Deloitte Touche Tohmatsu Limited, DTTL）集團的監察

法人 Tohmatsu（Deloitte Touche Tohmatsu LLC）。在德勤就職時，負責不動產、保險、汽車、農業、

飲食、顧問業等各行各業的審計、內部控制審計工作。汲取多位成功人士的見識和經驗，成為獨

立的經營顧問，協助不動產、保險代理店、出版社、廣告代理店等業者開創事業。希望讓更多人

了解「先有量才有質」而開始寫書。著有多部暢銷書，著作領域多元，包括商業、自我啟發、小

說等，累積銷售量超過二十萬本。

《你22歲前就該懂有錢人的逆思考》/方言文化

(中時新聞網)