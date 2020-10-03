9m88穿人魚裝露出修長美腿。（圖／廖映翔攝）

金曲31星光大道今(3日)下午5時展開，本名「湯毓綺」的歌手9m88稍早以一襲亮片橘色人魚裝現身，露出修長美腿，她說最近因為換了新的橘色髮色，才選穿橘色亮片禮服，被網友一致盛讚「超美」、「好亮眼」、「金光閃閃太正了」。

9m88四年前和Leo王合唱的單曲〈陪妳過假日〉在網上走紅，本屆金曲獎她以《平庸之上》入圍年度歌曲獎、最佳單曲製作人獎、最佳新人獎。被問製作過程中遇到最大挑戰是什麼？為了這次作品幾乎投入所有積蓄的她回答應該是「人的挑戰」，偶爾會合作的音樂最後無法使用，並指這應該是所有音樂人常遇到的問題。

後台受訪時，9m88被問為何會選染橘色頭髮，她說上次染了紅色，一直好像沒有完成，所以改選更亮眼顏色，昨晚其實沒睡好，睡了一顆退黑激素，又問她是否緊張？她說獎項的部分不緊張，一切平常心，倒是比較擔心表演。

金曲31今晚首度移師台北流行音樂中心舉行，先前入圍名單公布，歌手阿爆（阿仍仍）的專輯《母親的舌頭kinakaian》入圍8項，是入圍大贏家，接著是新生代天后鄧紫棋《摩天動物園》入圍5項，歌王方面有周華健、J.Sheon、吳青峰、張震嶽、裘德、黃明志，歌后競爭激烈，梁靜茹、許哲珮、魏如萱、楊乃文、王若琳、鄧紫棋，各有支持者，堪稱死亡之組。

典禮方面今年亮點也不少，第一是這回紅毯主持由蔡旻佑、瑪麗扛下重任，歌手魏如萱則任典禮主持人，出席嘉賓也星光熠熠，除了入圍者外，Ella、蔡依林、徐若瑄、姜育恆，和挺著孕肚的徐佳瑩都都會現身，陣容華麗，表演節目也令人期待，除了被封為「會行走的CD」金曲歌王林俊傑將獻唱外，呼聲高的歌后入圍者梁靜茹、剛在小巨蛋辦完4場演唱會的的田馥甄、及瘦子、王若琳、9m88也會登台表演。

(中時新聞網)