中秋節連假，美味可口的月餅、好吃的柚子又向我們招手，您是否已大快朵頤一番？但是，在吃之前可要先三思了，因為吃1個月餅就要快走1小時！而吃柚子也要當心，它每2片熱量約60大卡，等於1份水果，攝取量需節制。

僅4成購買食品會注意熱量標示 飲食西化導致慢性病增加

根據過去一項訪問調查顯示，只有4成民眾在購買食品時會注意到營養熱量的標示，有6成民眾沒有好好控制自己的體重，以性別來看，男性控制較差有7成，女性有5成；以疾病預防來看，有8成民眾不知道控制體重，可以減少糖尿病及高血壓的發生。

近年來，國人偏向外食、飲食西化又精緻，腹部肥胖者激增，引發代謝症候群、糖尿病、心臟病等慢性病日益增多，尤以在中秋佳節，不知不覺可能攝取過多的熱量，造成身體的負擔。

消耗這一個月餅的熱量 需快走1個小時才能抵銷

然而，一般的月餅裡面所含的油量及熱量都很高，許多人都忽略了其實1個約60公克重的小月餅（或蛋黃酥、鳳梨酥、小綠豆椪、廣式小月餅），就含有200～300大卡的熱量，相當於1碗飯的份量，若是一天吃了一個小月餅，建議飯量就要少吃一碗；同時，蛋黃酥或是含肉的內餡，膽固醇含量亦很高；通常吃月餅比較不會有飽食感，所以每次可能不只吃一個月餅，如此一來很容易就吃進了過多的熱量；若是想要消耗這一個月餅的熱量，所花費的氣力可不小，必須要快走（或游泳、跳舞、球類運動）約1小時。每2片（約5兩）的柚子，熱量約60大卡，等於1份水果量，千萬不能多吃。

此外，柚子是不可或缺的應景水果，含豐富的纖維、維生素C及果膠質，但是每2片（約5兩）的柚子，熱量約60大卡，等於1份水果量（每人每天建議吃2份水果剛剛好），要注意的是，一個重約2.5台斤的大白柚熱量可高達500～600大卡左右，相當於兩碗白飯的熱量，所以吃柚子是需要節制的。

尤其，糖尿病友們更是不能忽視月餅及柚子所暗藏的糖份及熱量，因為它們都是會直接讓血糖升高的。

月餅分食、切小塊吃 遵守營養原則不胖怕

中秋節在吃月餅之際，不妨注意月餅的熱量，選購低糖、低油的月餅，或將月餅切小塊一點吃，和家人、朋友一起分著吃，這樣就不會一次吃進太多的熱量，品嘗的口味也可以多更多；另外，減少正餐澱粉（飯、麵等）量及油脂類，多吃青菜、攝取適量的水果、選擇不含糖的飲料、平日規律的運動，並掌握「均衡飲食」與「低油、低鹽、低糖、高纖」等營養原則，相信這個中秋節也能輕鬆享瘦！

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(中時新聞網)