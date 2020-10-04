第31屆金曲獎昨（3）日在台北流行音樂中心（北流）舉行，民進黨立委高嘉瑜也在現場打卡，自信表示「相信自己有上台的一天」，而她也PO出與最佳新人持修的合照，兩人互動引發網友熱議。

高嘉瑜熱愛唱歌，出席活動經常都要高歌一曲，先前網紅館長遭槍擊，她到醫院探病時獻唱《隱形的翅膀》，館長聽完後表示「「我……我……我我……我傷好很多了……謝謝……」，高嘉瑜也在臉書上說，「為何館長表情如此痛苦」。

高嘉瑜昨日在臉書表示，「我在南港北流金曲獎頒獎典禮，恭喜最佳樂團—滅火器，今天是屬於音樂人的一天，相信自己有上台的一天。」

張惠妹的愛徒持修，奪下今年金曲獎最佳新人獎，高嘉瑜也PO出兩人合照，並問持修「知道我是誰嗎」，持修則回「妳是唱歌給傷者聽的那個」。高嘉瑜祝福持修持續發光發熱，「在音樂的道路上，有一天我們會再次相遇」。

網友看了兩人互動後笑說，「是唱著唱著，聽者就變傷者了」「傷者聽完差點變亡者的那個」「持修離她遠一點音準會被偷走的」「不是唱歌給傷者聽的，是聽歌的都變傷者」「持修，他是讓傷者聽完只想馬上出院的那個」。

民進黨立委高嘉瑜（左）與最佳新人持修合照。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

(中時新聞網)