民眾在挑選住處時，除了房屋設計外，許多人都相當注重「鄰居素質」，若一個不慎遇上鄰居們的「魔音」洗禮，就令人相當頭痛了。日前一位網友在臉書社團發文表示，自己收到鄰居張貼的檢舉單，而一看內容卻發現，對方崩潰的請阿嬤哄小孩小聲些，但這封檢舉信件寫法太有趣，鄰居反被網友讚爆「EQ超高」。

一位網友在臉書社團《爆笑2公社》發文表示，自己日前收到鄰居貼在窗戶上的檢舉信，但仔細一讀信件才發現原來是家裡的阿嬤哄小孩的聲音太大，吵到鄰居。但幽默的鄰居在內文寫下，「首先恭喜貴住戶家中有新生兒來報到，但能否拜託哄小孩的大人不要跟著小孩一起『啊…啊…啊…、喔…喔…喔…的叫』」，隨後更寫到阿嬤愛孫的哄抱聲比小孩的哭聲還大，委婉地拜託再拜託阿嬤能把音量降低。

一位鄰居不堪每天被阿嬤哄小孩的聲音騷擾，貼出超幽默檢舉信。（翻攝臉書）

超有趣的檢舉信讓原PO笑說，「我婆婆在這條貼可能會瞬間紅」。文發出後不少網友笑翻，有人大讚這位鄰居EQ很好，也有人歪樓表示，「你確定阿嬤是在帶小孩？是在哄小孩？」、「結果這一戶家裡根本沒有阿罵，這就會是新的故事了」、「說不定阿嬤的第二春來臨，熱戀中的聲音啊」。

(中時新聞網)