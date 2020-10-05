Angelababy與老公黃曉明都是大陸一線明星。(取自Agelababy IG)

童瑤主演陸劇《三十而已》經典一幕。(取自微博)

混血女星Angelababy（楊穎、Baby）在大陸演藝圈人氣火紅，老公黃曉明財力更是驚人，被曝名下擁有48間公司，投資類公司多達14家，2014年還曾登上《富比士》雜誌大陸名人榜的第4名。然而近日陸網就瘋傳一張Angelababy帶著3歲兒子與一票閨蜜聚會的照片，想不到身為一線女星的Baby，竟也只能站在最旁邊位置，引爆網友熱議。

童瑤、江疏影、毛曉彤主演陸劇《三十而已》，在前陣子播出引發不少話題，其中最為經典的一幕，就是童瑤所飾演的顧佳，為了拯救老公公司，拚了想打進上流社會富太太圈，未料卻因包包揹的不是愛馬仕（Hermès），財力又比不上富太太們，導致她合照時不僅只能站在最旁邊，最後甚至被整個裁掉。

未料Angelababy近日與閨蜜私下聚會照流出，竟然也讓人彷彿看到了《三十而已》影子。因為身為一線明星的她，竟然跟顧佳一樣，只能站在後排最旁邊位置。

隨後就有網友起底出與Baby聚會成員身分，都是上海有錢富太太，照片前排著白色襯衫是家中代理加拿大真絲睡衣品牌MANITO的富千金，站在Baby旁邊的黑衣女子是大陸知名鞋業品牌紅蜻蜓集團的兒媳婦，照片右下角則是溫州日清集團千金，真正的白富美。

而Angelababy這張聚會照就引發網友熱議，「她居然鑲邊666666」、「粉色衣服的看上去最有錢」、「怪不得Baby會代言紅蜻蜓」、「哈哈哈哈哈現實只會比電視劇更加諷刺，照片裡一線大明星都要截掉」、「現實版《三十而已》啊」。

(中時新聞網)