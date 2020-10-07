南投世界茶業博覽會，今年增添巧克力和咖啡，首度將3種特色飲品同時呈現；所有主題展館都設在中興會堂及大操場周邊，而且都加裝冷氣空調設備，遊客參觀更舒適；假日期間，在茶博會場與縣立棒球場間，可搭乘接駁專車。
有「愛情魔藥」之稱的巧克力，起源於南美洲，馬雅人視可可樹為生命豐碩的象徵；對阿茲提克人而言，則是眾神的食物，是羽神蛇送給人類的禮物。
南投巧克力咖啡節規畫4大展館，包括奇幻世界巧遇巧克力展館、好咖的日常咖啡展館、黑色魅力體驗館及產業展售館。除了巧克力的歷史，還可以了解可可豆發酵、烘焙及製作過程；咖啡展館可以手沖體驗，還有冠軍職人講座。
妮娜巧克力夢想城堡獲得世界冠軍的魏婉羽，在開幕日及假日，推出主廚巧克力秀；在臉書按讚、到巧咖廣場拍照打卡上傳，就可以免費品嘗巧克力午茶饗宴，每日限量200組。
巧克力咖啡節也結合方產業，民眾到中興新村特色咖啡店消費集點，即可到產業展售館兌換咖啡濾掛包。
由於茶博人潮車流眾多，停車空間有限，因此，假日時從上午8點半到下午6點15分，在茶博會場與縣立棒球場間，加開接駁專車，每隔20分鐘一班，請民眾多利用，以免塞車及找不到停車位的困擾。
(中時 )
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