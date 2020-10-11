混血女星許瑋甯是小鬼黃鴻升的高中同學，兩人相識20年感情很要好，未料小鬼驟逝天人永隔，許瑋甯在追思會上淚崩致詞，令人鼻酸。事隔三天，她在IG貼出美照，有網友眼尖發現亮點，驚呼：「看到第一張以為上玩很大咧哈哈！」

許瑋甯9日於IG發文：「今天天氣涼涼，舒舒服服」照片中，她臉上堆滿笑容，綁著高馬尾，身穿長版T恤與熱褲，呈現出「下衣失蹤」的視覺效果，露出纖細又雪白的玉腿。

值得一提的是，她的上衣顏色是亮黃色，與小鬼的黃隊衣不謀而合，引發網友聯想，紛紛留言：「你穿黃色，猛一看以為你去玩很大」、「黃色真的是很有活力的顏色，知道妳也是思念鴻升，把黃色和妳如影隨行」、「以為五人幫去了綜藝玩很大」。

小鬼生前是節目《綜藝玩很大》黃隊隊長，時常在遊戲中卯足全力，帶領隊員迎向勝利，如今他突然離世，《玩很大》製作單位本來沒打算開工，更傳出要收播的訊息，與主持群之一的吳宗憲討論後，憲哥決定回歸黃隊隊長，向天上的摯友喊話：「小鬼，幫你扛一下啦！保證扛得住！」令許多觀眾看了都紅眼眶。

(中時新聞網)