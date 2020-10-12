根據《LAKERS DAILY》報導，一名叫做「牙買加之王(Jamaican King)」的球迷在推特上爆料，湖人射手丹尼格林的未婚妻布蕾爾竟然收到了死亡威脅，原因只是格林在總冠軍賽G5沒有辦法投進最後的關鍵三分球，這會不會太誇張了點！

「你們都跟丹尼格林的未婚妻發送死亡威脅嗎？你們是不是瘋了？」牙買加之王發推表示，「以一場籃球賽而言，你們這些球迷夾雜太多個人情緒，也太荒謬了，他就是在一場比賽沒投進一顆球，這並不代表他需要去死，你們太病態了。」

在今年總冠軍賽G5最後關頭，丹尼格林靠著「小皇帝」詹姆斯切入吸引防守後回傳，在三分線弧頂獲得完全空檔出手機會，沒想到他竟然失手了，湖人也葬送逆轉與摘冠最佳契機，可是無論怎麼批評他的手感，也不該跑去威脅他的親友。

丹尼格林跟大學打過排球校隊的布蕾爾相愛5年多時間，好不容易才在今年6月求婚成功，更打算近期找尋好日子完婚，布蕾爾也在今年9月初前往奧蘭多隔離園區跟格林會合，目前格林與布蕾爾都沒對外發言，也不清楚這個爆料的真偽。

(中時 )