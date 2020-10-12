英國廣播公司BBC報導，刊登於「病毒學期刊」的最新研究指出，新冠病毒可以在特定環境下存活長達28天，包括鈔票、手機螢幕及不鏽鋼等表面，都比原先所想的更髒。

澳洲最大國家級科研機構「澳洲聯邦科學與工業研究組織」研究顯示， 新冠病毒大多在咳嗽、打噴嚏及說話時傳播，但也有證據顯示，可經由懸浮空中的粒子傳播；根據美國疾病管制暨預防中心CDC的說法，可能因接觸金屬或塑膠等物體表面的病毒而罹患新冠肺炎。

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經過實驗室測試發現，新冠病毒可以在鈔票和玻璃表面存活2到3天，在塑膠和不鏽鋼表面則可存活到6天。澳洲聯邦科學與工業研究組織研究更發現，這種病毒「極度頑強」，可於攝氏20度或室溫及黑暗環境下，在手機螢幕等光滑表面及塑膠鈔票與紙鈔上存活28天，而流感病毒在同樣環境下只能存活17天。

這項研究的作者認為，由於研究顯示，新冠病毒可在較低溫度下的不銹鋼表面存活，這或許有於解釋，病毒可在新鮮和冷凍食品上存活，以及為何肉類加工和冷藏設施會爆發新冠疫情。

(中時新聞網)