2020.10.13 蔡總統視導空軍偵蒐預警中心｜軍聞社提供

總統蔡英文今（13）日前往海拔高度2620公尺的樂山雷達站視察，並帶著麻辣鍋慰勞駐守在高山站台上的官兵，在總統府公布的視導影片中，出現美方人員，這也是政府首度公開美方人員進駐樂山站。

蔡英文視導高度機密，位於新竹樂山的長程預警雷達站，由於總統府公布軍事視導影片，有嚴謹的審核流程，避免機密外洩，今播出美方人員在樂山的畫面，代表蔡政府有意釋出台美軍事合作緊密關係，共同分享最機敏的飛彈預警情報。

空軍則表示，樂山陣地部署之雷達系統，係我方循軍售向美採購之高科技裝備，照片內美籍人士係依我方需求，由美原廠依約派遣之專業技術代表，提供維修服務，協助系統順利運作，以確保裝備妥善，鞏固我空防。

蔡英文在臉書表示，空軍負責飛彈預警工作的樂山雷達站，只要周邊國家發射飛彈、火箭，他們都能第一時間確實偵測到，為反制單位爭取更充裕的應變時間從台灣看到世界，從世界看到外太空，這就是「台灣空防的眼睛」。

據了解，台美雙方所簽的維護合約，由美國負責全系統廠級維修，國軍只可執行基本維修，2014年美軍已同意將技術移轉，發射接收模組等8項組件供國軍維修，但仍不願開放核心技術，因美方掌握核心維修，加上有美方技術人員進駐，因此一直都有美軍控管雷達情資的傳聞。

(中時新聞網)