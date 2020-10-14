民進黨副秘書長林鶴明和三立女主播莊惠琪愛情長跑4年，兩人相處仍宛如熱戀中的情侶；男主角不只被本刊直擊時常上演溫馨接送，就算該天無法接送下班，也會直接殺到美女主播家門口等候，就為了陪女朋友排憂解悶，看著對方笑著回到家中，顯見呵護對方之心，相當深情。

林鶴明作為深受總統蔡英文信賴的網路大將，接掌民進黨黨職後相當繁忙，在民進黨中央主要督導新聞、文宣和青年等相關業務。今年大選過後，林鶴明持續幫蔡英文和民進黨維持青年族群的支持熱度，堪稱是綠營新一代的重要軍師。

本刊發現，林鶴明雖然戮力從公，仍會把握時間與主播女友相處。10月7日晚上7點半左右，身穿印有「TAIWAN」黑色夾克、黑色長褲的林鶴明又騎著摩托車到三立門口等候女友，穿著黑色系優雅長裙的莊惠琪一現身，兩人隨即驅車到東區一家知名港式茶餐廳用餐，以美食慰勞自己。

莊惠琪給林鶴明左臉頰一個親吻，互動親密。（圖／攝影組）

據了解，這家港式茶餐廳的菠蘿鮮油包、法蘭西多士、凍奶茶和豬扒餐肉煎蛋飯等都是必點美食。林鶴明和莊惠琪就像一般戀愛中的情侶，兩人相視而坐，邊用餐邊分享生活大小事，有時男生不知說了什麼，讓莊惠琪下班後的疲憊神情終於有了點笑容，眼神中也透露出「有你真好」，場景有幾分類似名導王家衛電影畫面。

兩人用完餐後，想是要消化一下「腹中物」，因此到附近的平價連鎖服飾店走走逛逛。本刊捕抓到，莊惠琪在大馬路上並不避諱旁人眼光，不會刻意戴口罩，反倒是林鶴明口罩戴緊緊，但兩人互動仍一貫親密，不時就交頭接耳，有時也會看著手機討論事情。

林鶴明和莊惠琪約會時互動頗多，逛服飾店也會互相討論。（圖／攝影組）

小倆口逛完街後，林鶴明接著騎車護送莊惠琪回家。兩人到女主角家門口下，大概是相處時光意猶未盡，女主角一會兒主動用力環抱林鶴明擁吻，一會兒又以小手拍拍他的背，粉紅泡泡噴不完。男主角則不時撫摸莊惠琪秀髮，並獻上熱吻，似乎在安撫她趕快回家休息。最後終於在林鶴明一邊揮手要莊惠琪趕快上樓，女主角則叮嚀騎車要小心，兩人才不捨道別。

10月8日晚上，台北天空下著雨，林鶴明並未騎著車到三立等候，一身黑色皮衣外套、長裙的莊惠琪下班後直接搭公車回家。下車後，莊回家路上，隨手在路邊商家採買食物，此時神情顯得有點疲憊。意外的是，莊惠琪到家門口樓下時，身穿深藍色外套、帶著後揹包的林鶴明早已等候多時。

林鶴明和莊惠琪至知名港式茶餐廳用餐，分享今日生活瑣事。（圖／攝影組）

「今晚我想來點...男友！」本刊直擊，林鶴明在當晚變得主動許多，多次給主播女友熱吻，兩人仰望天空閒聊時，男主角還會飛吻偷襲女主角臉頰。有時莊惠琪嘟起小嘴，林鶴明馬上用手心、手背摸摸女孩臉頰，女主角笑容漸展後，也俏皮地回敬男主角左臉頰、右臉頰各一個親吻。

歡樂時光總是過得特別快，台北持續飄著小雨，林鶴明看著手錶示意著該回家了，莊惠琪卻明顯不捨他，多次牽起男友的手不讓他走。最後在莊惠琪叮嚀他回家路上要小心、晚安聲中，自己慢慢走上樓後，才真的說再見。

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(中時新聞網)