彰化和美曾姓男子騎車出門上班，卻沿途以單手拿三明治邊騎邊吃早餐，卻被檢舉魔人持行車紀錄器畫面檢舉，遭開罰1.2萬元還要記3點違規、參加道安講習；車主曾母氣炸了，曾男趕緊提行政訴訟，強調自己單手沿路邊慢慢騎，沒違反號誌也沒偏離車道，並不影響交通安全，審理法官認為他說得有理，裁決免罰！

根據判決書，曾男今年4月15日一早7點30分，在上班途中上單手騎車，另手拿三明治食用，在和美鎮彰和路3段與太平路口被錄下，和美交通分隊今年6月23日接獲19秒影片檢舉後，認定違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1 項「以危險方式在道路上駕駛機車」，逕行開單舉發。

車主曾母收到罰單氣炸，辦理歸責駕駛人，要兒子自己繳罰單，監理站7月16日重新寄發處分書給曾男。曾男不服，指當天天氣好、自己精神也很好，很專注前方車況與路況，即使單手拿三明治吃，也沒違反號誌或偏離車道。

曾男主張，處分他危險駕駛並吊扣牌3個月，實在過重，懇請撤銷此罰責。而監理單位則強調影片中有8秒清楚錄下曾男單手騎車，依法處分沒有錯。

審理法官對比道路交通管理處罰條例，發現機車駕駛人騎車同時使用行動通訊、汽車駕駛人開車時吸菸等，僅分別罰1000元、600元，因此認為曾男的違規行為，並不完全等同於「以其他危險方式駕車」之行為，勘驗錄影畫面確實沒有造成其他用路人或交通安全秩序的嚴重危害，判決撤銷處分。

(中時 )