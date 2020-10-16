陳芳語將於年底發行最新專輯《》，今（16日）推出最新單曲〈話不好說〉，出道至今靠著美少女氣質深入人心的她，日前為了動保議題、替水生館動物發聲惹出不少風波，吃素11年的她被網友翻出過去曾捧生蠔照，對此她曬出三張與網友的對話紀錄，無奈在社群網站表示「每天起來有新的要澄清#我也是人」，對於網友翻出5年前她捧著生蠔照拍照的照片，寫下「還是你也愛吃生蠔」？她直言照片是當時在美國拍的，「美國的朋友很愛吃生蠔，所以我負責喝酒」。

她昨開直播表示，自己因15歲時看到屠宰影片，對動物很不忍心而開始吃素，「我姊姊也有吃素，她有跟我講過很多關於動物的事情，我在澳洲也有看過很多關於動物被傷害、虐待的影片，我有罪惡感」，跟友人出外用餐，不見得都去素食餐廳，想當然爾會出現葷食，因大家玩得開心，也不忍掃朋友興，所以大家拍了生蠔照，沒想到如今引發轟然大波；陳芳語無奈表示「清者自清、濁者自濁」，有或沒有吃，自己最知道，她個性直、也不規避問題，希望網友如果有問題可以直接問，她都樂於回覆。

她新歌〈話不好說〉回歸最擅長的抒情路線，在入秋的氛圍下，帶給粉絲溫暖的感受！值得一提的是，陳芳語在MV中響應居家防疫、身先士卒，且全程在自家拍攝，連家中狗狗貓貓都入鏡；陳芳語本身養有4貓、2狗、1兔子，疼愛毛小孩，相當捍衛動物自由，愛動物的初心自始至終都不會改變！由於趕錄專輯，陳芳語近期忙得不可開交，蠟燭兩頭燒，加上季節變換，她日前氣喘復發，緊急被送回家中休息，「務必給大家最完美的新專輯，再辛苦也沒關係。」

陳芳語將於年底推出新專輯。（華風數位提供）

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