兄妹沒錢只點兩碗飯 暖男見狀霸氣埋單：加點算我的。(中天新聞)

彰化一名婦人日前騎車載孩子出門吃飯，因為遇擦撞事故，必須到派出所做筆錄而讓兄妹倆先去吃晚餐，但家裡狀況不好，雖然肚子很餓但討論後為了省錢只點1大1小兩碗鴨肉飯吃，隔壁桌男子見狀後，不忍心他們吃不飽，便起身埋單還加點兩碗湯和一盤青菜給孩子飽餐一頓，媽媽聽聞後非常感激，雖然經濟情況差，還是想找到這名暖男當面道謝並付錢。

兩兄妹的媽媽表示，真的很感謝這名男子幫忙付飯錢，孩子們說他們吃得好飽好開心，也是妹妹告訴她，是一位好心的大哥哥幫忙付錢的，讓這位媽媽心裡很感動，因為家裡經濟狀況不好，平時還要靠社福機構幫忙，兩個小孩也懂事又節儉，而男子不認識她們，也不了解她們的家庭背景，還願意付錢請吃飯，這樣的愛心真的很難能可貴，便PO上網想找到這位暖男，當面致謝並把錢還給他，同時告訴孩子未來有錢了也要學大哥哥，手心向下幫助別人。

事後到店家採訪，店員猜測該名暖心男子應該是坐在隔壁，聽到兩兄妹的對話，怕兩個孩子吃不飽，不僅付清兄妹倆的飯錢，再加點小菜和湯讓孩子吃得更豐盛，最後暖男還囑咐店家，不要說是誰結帳的，默默付出的愛心連店員也被感染到。

(中時新聞網)