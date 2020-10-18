劉姓網友看到女屍驚恐不已，上前查證確認後，才得知原來只是某個渣男射後隨意亂丟棄而已。(翻自爆料公社網友)

女屍的場景逼真，讓人嚇得半死，後得知虛驚一場。(翻自爆料公社網友)

使用完畢記得要清理乾淨，否則會造成旁人誤以為兇手命案。1名劉姓網友日前經過台南某處的水溝旁，驚見1具衣衫不整的女屍，女屍重要部位裸露出來，還遭到先姦後分屍的慘況，經此名網友的一番查證後，才得知原來只是1名遭丟棄的小三，讓他自己虛驚一場。

台南日前發生一起先煎後殺的小三兇殺案。據了解，此名劉姓網友行經台南某處的水溝旁時，赫然發現一具遭埋在土裡的女屍，網友起初嚇得半死，但網友仍是鼓起勇氣上前查看，經過一番證實之後，才得知原來只是1具遭丟棄的小三，只不過網友還聞到丟棄小三的私處，似乎還有一股辛嗆得嘉明味，還看類似乳白色的液體。

從劉姓網友的案發現場照片來看，此具遭丟棄的小三，身上裹著1條粉紅色的布條，但女屍的身體已經遭到分離，死狀慘不忍睹，頭髮相當凌亂，初步估計生前曾遭到他人猛烈的上下搖動。網友認為，有可能是持有者在外使用完，因為當下過於滿足，就立即離去忘了帶走。經風吹雨打後才變成這番慘樣，也有網友覺得，應該是使用完後，覺得那處太過鬆散，使用起來的感覺無比昔日，決定將她好生安葬。

網友紛紛表示這真的會嚇死人，「哭杯！心臟不夠大，真的會嚇死」、「快抱緊處理」、「我需要收驚」；有網友則認為應該還可以二次使用，「洗一洗還能用嗎」、「在幫她CPR，應該可以復活」、「這要先吹飽氣才可以壓胸，不然沒彈性，會救不活」；也有網友認為女屍好可憐，「愛它請不要遺棄它」、「 射後不理」、「可能怕正宮抓到小三才埋在土裡吧」。

(中時新聞網)