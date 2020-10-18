有「夢幻科系」之稱的醫學系，由於門檻高，畢業後薪資更是令人稱羨，不過有網友好奇，念醫科畢業後轉職的多不多？有沒有人念醫學系只純粹是為了興趣？沒想到釣出知情人士曝露背後真相，令人鼻酸。

網友好奇有沒有人念完醫科後就轉職？知情人曝背後真相。(示意圖/達志影像)

選填志願時，醫學系一直頂著光環的Top科系，有網友好奇在PTT以「有人念醫學系只是單純興趣嗎？」為題發文表示，台灣的醫學系學生，每個都是各縣市、各學校頂尖中的頂尖，畢業後的社會經濟地位，確實比同期生高出一截，實為「超級夢幻科系」。

不過原PO也好奇，有沒有人念完醫學系就跑了，單純只是為了興趣或證明自己是強者，但畢業後就跑去玩其他領域，詢問大家「有這種人嗎？有掛否？」貼文一出引起網友熱議，大多數網友都認為可能性不高。

網友紛紛留言回應「幾乎沒有，都是抱怨讀書壓力大，看到業界低薪又繼續當醫師」、「光考上醫學系，就一堆妹排隊想當醫師娘」、「蠻多人是為家人而讀的，自己的興趣被抹殺也沒辦法反駁」。

也有網友說「聽過為了父母念的，畢業後不是當醫生」、「念醫學系也沒辦法證明自己是強者啊」、「認識一個台積電辭職考上醫學院，畢業完馬上結婚」；還有人說「能考上醫學系，聰明才智做其他事情也很快上手」、「能考取醫學系就一定學習力卓越」。

(中時新聞網)