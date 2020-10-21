一名女大生表示和表哥發展「超出家人的感情」，令她不知如何是好。她透露與表哥互動相當曖昧，不僅會牽手，甚至在她月事痛到不能自己時，表哥火速現身；就連表哥出了小車禍，第一個聯繫的人也是她，令她非常混亂，不知該如何是好。

該名女大生於知名論壇《Dcard》發文，她與表哥小時並不熟，一年見面機會不到5次，直至大學於同縣市念書，才開始變得熟悉。兩人會互找對方吃飯、逛夜市，周末兩人也會一同安排出遊，讓她覺得這段關係變得有些微妙，比起家人、朋友，更有戀人的感覺。

由於，表哥相當紳士，常有許多暖男舉動，像是夜市裡人潮較多時，表哥便會牽著只有155公分高的她；傍晚天涼，也會褪去身上的外套給她，讓她感到相當溫馨，就連月事來臨不適、與朋友爭吵心情不好，兩人都互相陪伴彼此，某次，表哥出了車禍，她赴醫院照護卻不小心睡著了，但她依然感覺手被牽著，當下感到這股不對勁，兩人似乎都對彼此有感覺，令她心裡十分混亂。

文章曝光後，不少人勸她早點了斷比較好，「這個倫理問題可大可小啊...」、「提早斷了念頭，以後心疼」、「難怪很多人會擔心自己另一半，跟某些親戚太好」，不過，原PO也出面表示，自己目前和表哥並未發展至床上關係，只有純純的感覺，若是這樣發展她也會覺得很誇張，因此會拿捏分寸。

(中時新聞網)