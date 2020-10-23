黃子佼與孟耿如愛情長跑後才在今年3月登記結婚，結果黃子佼就公開房內有裸女泡湯畫面，讓孟耿如直接留言「徵求怎麼懲罰老公」。

孟耿如與黃子佼今年3月到戶政事務所登記結婚，婚後也不時的在社群曬恩愛，而孟耿如在發展創作時黃子佼一定全心支持在社群分享，但近日黃子佼卻在社群分享他房內裸女泡湯畫面，似乎一點都不怕孟耿如生氣，而畫面一出也釣出孟耿如留言「我老公工作，隔壁有裸女泡湯，徵求各位太太 平時都怎麼懲罰老公的。」

黃子佼在工作，身旁的助理卻爽泡湯。(圖/黃子佼臉書)

黃子佼房內有裸女泡湯， 原來是日前台南關子嶺溫泉觀光活動邀請黃子佼主持，主辦單位安排溫泉房間給黃子佼及工作人員休息，但黃子佼在忙著整理造型及確認活動流程的同時，其助理也沒閒著卻忙著泡湯，讓在一旁的工作人員直接出賣，黃子佼也只能心酸的表示「自已在忙」猛虧「助理爽爽吃，竟然在關子嶺泡溫泉」，助理似乎沒在怕，還說「泡完泥漿溫泉腿會很滑。」

孟耿如徵求懲罰老公方式，網友創意發想。(圖/黃子佼臉書)

孟耿如也出來護主權要懲罰老公，網友創意發想懲罰方式「算盤該拿出來了」、「哈哈哈！有錄影存證，否則留忙阿佼跳到哪條河或海，洗也洗不清」、「水果店要榴槤殼，免費的」、「放逐邊疆」、「跪遙控器，不可以轉台」、「熱熔膠條也不錯」、「瓶酒瓶蓋子」。

(中時新聞網)