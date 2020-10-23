新竹一位李姓男子在大陸與一名呂姓女子結婚，不料，呂女多次返回大陸導致兩人長期分居兩地，李男忍無可忍提出離婚，呂女才承諾會來台好好生活。不料，呂女5月來台甫結束14天隔離期，就立刻到私人招待所上班，李男家人甚至目擊呂女拍清涼不雅照被當成廣告看板，李男氣到向法院訴請離婚。

據判決書指出，陸籍的呂姓女子在2017年與李男結婚，婚後兩人來台生活半年，妻子就以不適應生活為由獨自返陸；2019年8月呂女因通行證即將到期，便來台到移民署辦理，僅待了14天又返陸，李男無法忍受兩人長期分居，便在今年農曆過年間提出離婚要求。

對此，呂女表示她的父母不會同意離婚，並向李男承諾會盡速來台好好生活。終於呂女於今年5月來台，經過14天防疫隔離後，立刻被表姊妹介紹到按摩店上班，每天晚出晚歸，不到半夜不會回家，甚至還有男性單獨送她回家，家人才發現她上班的場所根本不是按摩店，而是「私人招待所」。

呂女甚至身穿清涼服飾，大方拍下性感不雅照供店家作為廣告使用，更成為店家的紅牌，受客人喜愛。李男一家人全都無法接受她從事八大行業，努力勸離職她仍不聽。兩人婚姻破局並在6月23日簽下離婚協議書，呂女也承諾會在三個月後辦理離婚，沒想到她卻出奧步在7月3日假藉要散步，直接「逃家」，一去不回。

李男心寒地向法院訴請離婚。新竹地院經審理後，發現兩人結婚3年卻僅共同生活半年，呂女不僅拒絕和丈夫聯繫，也不願同居，親筆簽下的離婚協議書也證明這段婚姻無法維持下去，判准離婚。全案可上訴。

(中時新聞網)