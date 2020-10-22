一位簡姓前職業軍人在服役期間，透過社交平台認識8位未成年少女，涉嫌拐騙單純的少女們讓其裸露胸部並偷拍，再威脅少女和他發生性關係。簡男狼跡遍布雲林嘉義地區，在多間學校廁所偷拍下與少女性交的影片。案經嘉義地院審理後，簡男違反共計16項罪名遭判有期徒刑70年5月，應執行12年6月。全案可上訴。

據判決書指出，簡姓前職業軍人在服役期間，透過臉書及Instagram認識8位未成年少女，先在2019年8月認識12歲的A女，以引誘方式，讓少女掀開上衣讓他欣賞胸部，在對方不知情的情況下竊錄下胸部畫面。2019年7月間，認識14歲B女，以同樣手法偷拍胸部，隨後簡男在MTV包廂求歡遭拒，卻仍基於猥褻之意出手摸了少女的胸部一把。

而同年8月，簡男交往16歲C女，慣用手法掀衣拍胸，兩人分手後以「要報警」企圖威脅騙砲C女，而C女封鎖他不甩，幸逃魔掌。同年10月，認識17歲D女，兩人在國小女廁發生一次合意性交與口愛，但卻未經同意偷拍下性愛畫面，並慫恿D女傳自慰片與私密部位照片給他。

2020年1月認識16歲E女，傳訊「我是職業軍人，你拒絕我我才會生氣」、「我只好報警讓你入獄」、「準備被關吧」、「你明天來我就不報警」、「你別讓我把事情鬧到最大喔」等語，威脅涉世未深不懂事的少女，E女赴約後被帶去MTV包廂，在包廂中簡男持續說出威脅的話，逼發生一次性關係且偷拍。

同年1月間，簡男認識15歲F女，傳訊「我可以用1000元買你的20分鐘嗎？」、「信不信我直接去警察局報警？」、「該做的還是要做…懂嗎？」等，使F女心生害怕，在少女的學校廁所內強制性行為及口交一次並偷拍。

同年2月，認識17歲G女，對她聲稱有司法案件惹上身，可以幫忙協助銷案，但代價是「出賣身體」，G女心生畏懼便赴約，慘在學校廁所被發生性行為及口交一次，還遭偷拍。

同月隔不到一周，簡男再度忍不住慾望，傳訊H女，以恫嚇G女的相同手法拐騙她見面，在國小廁所內硬上一次又偷拍。隔幾日又用相同手法想騙砲，但H女未聽從，並向好友訴苦，好友機靈告訴其父母，經報警後，警方在某間國小廁所中當場逮獲簡男，並在手機中查獲偷拍的少女的性愛片。

嘉義地院審理時，判定簡男利用職業軍人身分威脅少女性交，不僅嚴重破壞軍紀也影響人民對軍譽、司法威信的信賴，勘驗簡男竊錄的影片可見，被害者皆面露恐懼且不斷哭泣，簡男甚至要求少女們在影片開始前要先「自我介紹」。

且案發後，部分被害者家庭承受極大精神壓力，也有少女因此須接受精神治療，身心嚴重受創，家屬以此向法院求處重刑。案經審理後，簡男坦承犯行，因觸犯兒童及少年性剝削條例、強制性交等共計16項罪名，判處有期徒刑70年5月，但數罪併罰，依限制加重原則，以累加方式定罪實屬超過，衡量後合併執行有期徒刑12年6月。全案可上訴。

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