光芒隊韓國選手崔志萬身高185公分，體重超過117公斤，是身材壯碩的一壘手，不過他守備依然很靈活，今日在對戰道奇的G3，用「劈腿」美技讓在首局讓貝茲(Mookie Betts)出局，連大聯盟官網也撰文讚嘆他超軟Q，還做了一個崔志萬一壘美技合輯。

崔志萬日前才在G2敲出韓國球員在世界大賽的首安、首得分，今日繼續擔任先發第四棒、一壘手，此戰雖然4打數沒有安打，不過仍堅固鎮守一壘防區。

此戰第一局貝茲擔任第一棒，敲出一支游擊方向滾地球，光芒游擊手亞當斯（Willy Adames）反手接球後快傳一壘，由於貝茲是腳程很快的選手，因此擔任一壘手的崔志萬選擇劈腿接球，以求更快接到讓貝茲出局。

這不是崔志萬第一次接近180度全劈，但流暢又柔軟的動作仍讓球迷驚豔，大聯盟官網還為他做了在今年季後賽的接球美技集錦，「當有人做出劈腿，你可能會想到芭蕾舞者或是奧運體操選手，都是一些苗條、靈活的人，但可能很難想像6英尺1、260磅的一壘手（崔志萬）能做到。」

由於崔志萬圓滾滾的外型，還總帶著笑容，是頗受歡迎的球員。除了劈腿之外，崔志萬也多次在季後賽用撲接方式接到隊友回傳球，無論隊友怎麼傳，崔志萬總有辦法接到，可惜光芒此戰以2以6輸球，世界大賽1比2落後。

除了劈腿外，崔志萬也能靈活守備。（路透）

(中時 )