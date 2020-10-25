張孝全與朱智勛透過視訊領獎。（摘自Youtube）

第25屆釜山國際影展去年起為有線及OTT平台播映的電視劇增設「亞洲內容獎」，今年來到第2屆，25日線上頒獎揭曉得獎名單，其中張孝全憑《誰是被害者》，與《屍戰朝鮮》的朱智勛共同獲最佳男演員獎，坐上視帝寶座。目前正在拍戲的張孝全，透過視訊感謝影展方及所有工作夥伴，並表示：「我覺得這個角色是大家共同努力創造出來的，所以我想藉這個機會再次謝謝大家，2020年對所有人來說都是非常辛苦困難的一年，我在這裡祝福所有人。」

張孝全透過經紀人表示：「釜山國際影展是我人生裡去過最多次的影展，很遺憾今年疫情因素無法再去一次。韓國現今在全球影視創作佔有很重要的位置，能獲得其相關獎項的肯定，感覺份外榮耀！也希望將這個獎獻給《誰是被害者》台前幕後一起打拼的劇組人員們，是大家共同付出成就了這部劇。」

朱智勛在《屍戰朝鮮》飾演抗屍王世子李蒼 。（Netflix提供）

而朱智勛正在拍《屍戰》編劇金銀姬的新劇《智異山》，他表示在拍攝期間傳來喜訊，讓自己更加有動力好好演出。被問到新劇何時播出，他透露有可能會在明年秋天與觀眾見面。此外，入圍最佳女新人的李沐，則與獎擦身而過，該獎由夯劇《機智醫師生活》的田美都拿下。

「亞洲內容獎」最佳女演員由《夫婦的世界》金喜愛與《凪的新生活》黑木華奪下，最佳戲劇則頒給韓劇《山茶花開時》及新加坡劇《Last Madame》，最大贏家則為《屍戰朝鮮2》，榮獲最佳編劇、男演員、技術等3獎。

(中時 )