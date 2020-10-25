台鐵成功站519斷軌44公分卻僅通報3分鐘一案，引發軒然大波，台鐵局長張政源解釋是接線人聽錯，如今更傳出應變迅速的「吹哨人」一併遭台鐵連坐罰，也讓「宅神」朱學恒忍不住痛批政府，為了宣傳新車花了1549萬，但出事就先打基層員工，再怎麼會宣傳也救不了。
台鐵員工爆料，斷軌案中的「吹哨人」道班領班，在今年3月3日下班後，主動在軌道上巡查，發現軌道有裂縫，當時即找回工班，在2小時內用魚尾鈑加固處理，事後也不斷巡邏確保安全，如今卻被連坐罰，引發網友憤慨。
朱學恒也在臉書痛批政府對台鐵的改革就是只會撒錢宣傳，他指出去年十案品牌宣傳美學大內宣花了7500萬，今年進口新車宣傳又花了1549萬。他說宣傳不是不行，但基層員工都快累死了，政府寧願花大錢宣傳也不解決問題，加班費也一再拖延，狀況連環爆，再怎麼撒錢宣傳也救不了。
台鐵25日晚間則表示，懲處「吹哨者」原因在於未依規定完成鋼軌抽換妥適處置，也未落實通報調度員，並無刻意針對個人，台鐵強調同仁發現問題及時通報與處理為本分，所以不存在吹哨人問題。
(中時新聞網)
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