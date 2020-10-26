姐弟婚4年，楊怡於今年4月以40歲高齡生下女兒珍珠。（圖／翻攝自微博）

41歲女星楊怡在港劇《宮心計》飾演反派走紅，被譽為無線四大花旦之一，2016年嫁給小5歲男星羅仲謙，婚後一直積極做人，終於在今年迎來家庭新成員女兒「珍珠」，升格新手爸媽的兩人，今（26）日突然宣布雙雙改名，引發網友熱議。

楊怡和羅仲謙26日同時在社群網站發文，表示女兒珍珠已經半歲，「這一年多，我們經歷了許多轉變，為了家人更好，我們作出了這個決定」，宣布夫妻倆從今後改名了，從今日起，羅仲謙改名為羅子溢，楊怡改名為楊茜堯，「無論叫什麼名，我們依然是你們心目中的我們」。

楊怡發文。（圖／翻攝自微博）

夫妻倆宣布改名後，引發陸網友熱烈討論，「這是又求了那個厲害的算命師嗎」、「香港就很迷這些」、「還以為是小朋友改，沒想到是兩個大人一起改」、「挺驚訝的，不過就是為了小孩吧」，甚至有人質疑兩人改名是為了想生兒子，但也有網友認為他們改自己的名字，本人開心就好。

而羅仲謙接受《東網》訪問，透露名字之前就改了，只是沒在第一時間告訴大家，改名目的主要是希望家人健康，而兩人改名後身分證也都已經辦好了，並稱自己考慮得很清楚，也得到家人及公司的支持。

(中時新聞網)