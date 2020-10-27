美國媒體針對塞爾提克與湖人兩大豪門進行大比拚，以例行賽MVP來相比之後，塞爾提克10次比湖人的8次來得出色，但塞爾提克自從1986年以後就MVP絕緣，以這一點來看，又比湖人來得遜色許多。

詹姆斯率領湖人奪得隊史第17座總冠軍，追上塞爾提克腳步，並列NBA史上最多冠球隊。但以例行賽MVP的個人榮耀來相比的話，塞爾提克10次居全聯盟第一，「大鳥」伯德在1986年完成三連霸壯舉，雙手冠軍戒指都戴不下的比爾羅素(11冠聯盟之最)，5度獲選例行賽MVP、考恩斯1次以及庫西，當時佔了聯盟33%，可惜最近35年來一次都沒有，比率下降至16.66%。

「天勾」賈霸生涯曾6次榮膺例行賽MVP殊榮，但其中3次是在公鹿時期，1975年轉戰湖人，1976、1977與1980年又3度獲選MVP。魔術強生在1987、1989和1990年拿下MVP；手中擁有4枚冠軍戒的歐尼爾，僅在2000年獲選例行賽MVP；幫助球隊拿到5次冠軍的已故球星布萊恩，也只在2008年拿下MVP。

1986年以前是塞爾提克稱霸聯盟的時代，但在魔術強生竄起之後，湖人就成為聯盟的當紅炸子雞，1987年可說是劃時代的分水嶺，不過，湖人在最近13年也不曾拿到MVP，布萊恩是兩大豪門最後一次榮獲MVP的球星，可惜永遠看不到小飛俠的身影了！

(中時 )