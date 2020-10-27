天王郭富城2017年迎娶小他22歲的大陸網紅方媛(Moka)，同年嫩妻即實現他想當爸的願望，甚至讓他「三年抱兩」，生了2個可愛的女兒，可說是愛情、事業兩得意，昨(10/26)是郭富城55歲生日，工作忙碌的他特地安排了假期，跟妻小們共度，幸福直呼「有家就有愛」。

郭富城迎接55歲生日，他大方在微博曬照，照片中他被嬌妻與2個女兒包圍著，面前有家人準備的雙層黑金配色皇冠蛋糕，3個美人兒則圍著他獻吻，讓天王難得放下酷帥偶包，看著鏡頭露出爸爸傻瓜的笑容，一臉幸福藏都藏不住。

辣妻加碼讓郭富城聞髮香，讓天王忍不住露出陶醉神情。(翻攝自方媛微博)

郭富城公開曬全家福照，坦言其實過去生日時，不少都是遇上要工作，也不覺得是什麼大事情要慶祝，但今年不一樣，「碰上完成電影拍攝，可以有一個生日的小假期，也是和工作團隊及家人於防疫範圍可行情況下的小聚，切個蛋糕許個願」，高喊「有家就有愛」，這樣過生日，讓他很快樂，希望大家也都快樂。

而辣妻方媛也趕在老公生日最後一秒發文，在微博曬出夫妻同框照，祝福老公生日快樂，照片中方媛展現小心機，刻意將頭髮都撩到老公郭富城那一側，讓他抱著美人、聞著髮香，露出陶醉的神情，粉絲也湧入天王夫妻的微博留言，祝郭富城生日快樂，祝福他能健康，繼續在演藝圈發光發熱。

(中時新聞網)