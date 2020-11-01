金馬導演、琉璃工房創辦人張毅，證實今清晨在家人守護下辭世，消息讓外界悲傷，最難過的莫過於跟他40多年常伴左右的愛妻楊惠姍，而兩人當年震驚各界的感情也再度引發討論，楊惠姍愛張毅至深，曾說過遇見張毅是她人生的轉捩點，當年她為這段婚外情放下所有榮光，甚至過程中的犧牲，超越一般演員的極限。

楊惠姍在與張毅合作之前，1984年主演電影《小逃犯》，拿下第21屆金馬獎最佳女主角獎，隔年遇見張毅與他的作家妻子蕭颯，擔綱《我這樣過了一生》女主角，竟連莊再拿影后，曾被外界視為與林青霞齊名的金馬影后，但她為了愛情、為了張毅，甘願放下演藝圈的一切。

楊惠姍邂逅張毅時，他其實已名草有主，老婆赫赫有名，是17歲便在文壇綻放光采的「天才少女作家」蕭颯，兩人育有一女張源，而張毅執導許多讓人印象深刻的電影，劇本多來自老婆蕭颯，蕭颯也跟他一起將原作改編成劇本，其實是相當讓人稱羨的完美夥伴。

只是與楊惠姍合作了《我這樣過了一生》，張毅與其相戀，隔年三人又合作蕭颯原著《唯良的愛》改編的電影《我的愛》，在上映前夕，蕭颯寫下萬字文〈寫給前夫的一封信〉，揭露了丈夫與楊惠姍的感情，婚外情瞬間鬧開了鍋，尤其楊惠姍，就此背負「第三者」的強大輿論壓力。

據《ETtoday新聞雲》報導，事實上張毅與楊惠姍相遇加上工作朝夕相處，愛火早已藏不住，她也因為愛，甘為張毅犧牲，在拍攝電影《我的愛》時，楊惠姍毅然接受要求，剪去對女星而言相當重要的長髮，而婚外情爆出後，她承受巨大壓力，眾人都猜測楊惠姍可能不會出席金馬獎，但她無畏現身，當時張小燕擔任主持人，在場邊突然對她說：「楊惠姍，一切都會過去」，讓她至今仍牢記。

楊惠姍出道以來拍攝的影視作品破百部，平均一年有10部電影上映，最高紀錄是10天不碰床，堪稱勤勞多產，熱愛演員工作，張毅還曾笑說她在片場隨便找地方都能補眠，這種操勞法竟然還能眼睛不留血絲，根本得天獨厚，而這樣的她，卻在與張毅的感情曝光後，毅然跟他攜手全面引退，這數十年來對於「第三者」輿論，即使兩人已登記結婚，楊惠姍始終低調保持沉默，但她曾說過一點都不後悔，每每現身，兩人都是相伴左右，楊惠姍說他們不需要別人陪襯，靠自己成就自己，彼此放下大導演、影后光環，成為彼此的影子。

(中時新聞網)