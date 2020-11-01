日本「國民AV女優」三上悠亞外型豔麗、身材惹火，現為韓國女子團體Honey Popcorn隊長。昨日是一年一度的萬聖節，她變裝成動漫《鬼滅之刃》角色「禰豆子」，被讚還原度超高，只不過蹲下時疑似走光，網友看了全羞爆！

照片中，三上悠亞身穿與禰豆子同款花色的和服，頭髮別著相同的粉色緞帶，嘴裡咬著招牌竹筒，無論是髮型、服裝和造型，幾乎還原角色的原貌，根本就像從漫畫中走出來。

而她擺出許多撩人姿勢，趴躺在榻榻米上，可愛的模樣吸引不少男粉絲的目光，並發布了一支約13秒的抖音短影音，只見她專注地模仿禰豆子，皺眉張爪擺出Pose，沒想到蹲下時未注意到裙底春光外洩，白色的內褲疑似不慎露出來，當場被許多網友看光，紛紛驚呼：「我對和服下擺感到好奇」、「看到褲子了」、「這個禰豆子我可以」、「好可愛啊」，還有人搞笑地留言：「下輩子我是竹子。」

除了扮演禰豆子，三上悠亞還化身蝴蝶公主，頭上戴著藍色觸鬚，髮絲中有許多蝴蝶造型的裝飾，身穿同色系的A字裙禮服，低胸設計大露深邃事業線和雪白北半球，可愛的扮相再度令網友陷入瘋狂，紛紛盛讚：「卡哇伊」、「好漂亮」、「像精靈一樣」。

(中時新聞網)