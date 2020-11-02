金馬影帝陳松勇再一年就滿80歲，近年他每每出席活動，都能看到他身旁有印傭跟著，行動也很不方便，今年9月他出席「109年關懷演藝人員中秋聯歡餐會」，更是直接用輪椅代步，讓人不禁擔心他的身體狀況。

以《悲情城市》拿下金馬影帝的陳松勇，早已淡出演藝圈，他自2006年開始大小病痛不斷，中風、半身麻痺、胃出血、視網膜出血失明等，愛喝酒是他身體病痛的一大主因，他曾表示要戒酒，但難以完全戒除，始終未婚的他，老年全靠外傭照顧生活起居。

所幸身體狀況雖大不如前，但陳松勇的精氣神倒還不錯，這幾年還有氣力鬧出糾紛風波，出席活動也會跟眾人說笑，今年現身餐會，更幽默說自己不缺錢，要大家不要擔心他的晚年，而最近資深藝人向娃很巧地在路上碰到陳松勇，開心同框，曝光了他的近況。

向娃近日在臉書po文，表示出門走走，竟巧遇熟人，不是別人，正是陳松勇大哥，照片中兩人穿得休閒，陳松勇則是進步到不需要輪椅，拿了拐杖就足夠，精神跟氣色都還不錯，向娃也透露雖然陳松勇視線相當模糊，但「叫他馬上知道我是誰，聽力太強了」，讓網友安心，也有人說向娃能這樣有緣碰到大哥，敘敘舊很不錯，向娃則回應：「很難得路上碰到，以前是鄰居」。

(中時新聞網)