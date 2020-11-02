香港女星鍾麗緹除了是著名的性感女神，她還擁3個可愛女兒，其中22歲大女兒Yasmine遺傳媽媽的美女基因，擁一張俏麗臉蛋和姣好身材，而總是洋溢的開朗笑容的Yasmine，今（2日）清晨卻在IG限時動態PO出跪地抱頭痛哭影片。

Yasmine的IG限時動態突PO跪地抱頭痛哭影片。（圖／取材自Yasmine Instagram）

22歲的Yasmine是鍾麗緹和第一任外籍丈夫所生，青春活潑的Yasmine平時不吝嗇分享生活日常和姣好身材，不過Yasmine今清晨卻在IG限時動態PO出跪地抱頭痛哭影片，她情緒崩潰，眼淚不停落下，看了讓人很心疼。

Yasmine提到，她有一種情緒不知道怎麼形容，想要釋放壓力，但卻不知道該怎麼做，由於Yasmine已好幾個月沒有曬男友合照，不免讓外界猜測，Yasmine是否感情有狀況。

Yasmine近況引發外界關心，媽咪鍾麗緹至截稿前則沒有發文回應，不少人則呼籲給Yasmine和鍾麗緹多一點空間，希望Yasmine能早日恢復昔日招牌笑容。

(中時新聞網)