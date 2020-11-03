每次提到熊黛林，很難不和郭富城連在一起；當年郭富城的鞋子論：「如果鞋子不舒服，不如換了它，硬著頭皮下去只會流血！」此話一出，不禁讓所有人聯想，是否兩人的感情已走到盡頭；交往7年的他們，不意外的，最終還是對外宣布分手。

熊黛林分手多年後，曾在某次參加大陸節目錄影時，在主持人的追問下，終於提到當初和郭富城分手的原因；熊黛林說：「和郭富城因為工作的關係，長期分隔兩地，聚少離多的情況下，兩人感情逐漸轉淡；再加上家裡的人頻頻催婚，這段感情也就這麼結束了。」

剛過完生日的熊黛林 在社群平台上大曬性感照 (圖/ 翻攝自熊黛林微博)

時至今日，熊黛林2016年與郭可盈的弟弟郭可頌結婚，郭富城也在2017年火速完成終身大事，雙方最後也算各自擁有完美的結局。

近期，熊黛林於微博曬出一系列性感照，展現自己的完美狀態。內文寫著：「女人四十，放縱一下。」已步入四十歲的她，身材依舊維持的相當好，白皙的皮膚、平坦的腹部，甚至還有人人稱羨的川字肌。

許多網友也在底下獻上祝福，但不少人對於當年分手事件始終放不下，語帶雙關的說「相信那句話，明星始終終都比網紅好」、「比那個跳舞不協調的不知美多少」、「感謝郭富城不娶之恩」。

(中時新聞網)