男星潘瑋柏今年7月底宣布閃婚，嫩妻身分也被公開是上海東方航空年僅26歲的Luna，當時除了潘瑋柏過去情史再度被挖出來討論，甚至有網友猜測突然宣布結婚，應該是「先上車後補票」，嫩妻懷孕才不得不公開。近日Luna曬出婚後3個多月真實身材照，間接給老公的粉絲答案。

Luna嫁給潘瑋柏之後，被發現婚前就曾被封為「最美空姐」，黑歷史也不例外，像是被指控是「PUA訓練營」的成員之一，讓潘瑋柏粉絲很失望，導致有離婚傳言出現；而閃婚消息曝光當下，也傳出Luna已有身孕，儘管潘瑋柏和經紀公司都否認，但不少網友仍抱持懷疑態度。

Luna今日曬出婚後近況照，對比之前的照片，身材依舊纖細，和懷孕「帶球嫁」的傳聞有出入。(圖/ 摘自潘瑋柏嫩妻Luna IG)

今（4）日Luna在IG曬出一張居家美照，畫面中她穿著白色長袖上衣和緊身牛仔褲，一臉無辜地望向鏡頭，四肢和婚前一樣穠纖合度，小腹也沒有凸起的跡象，一張照片就打破「帶球嫁」的傳聞。

網友看完照片也在底下表示，「嫂子美了」、「好漂亮」、「好瘦」、「沒懷孕」、「什麼時候發合照」；潘瑋柏看到嫩妻的照片，也馬上按讚，由此可見新婚3個多月的兩人感情很是甜蜜。

(中時新聞網)