64歲前補教名師高國華和「補教天后」陳子璇從2010年的「國道喇舌」就轟動一時，最後高國華扶正陳子璇，幸福三婚，不過高國華昨則被媒體直擊，帶濃妝妹回家，讓高國華與陳子璇的9年婚姻恐出現波瀾，高國華的前妻蔡郁璇也因此成為話題人物，對此，蔡郁璇昨深夜也在臉書PO影片發聲了。

陳子璇與高國華2010年大方上節目曬恩愛。（圖／本報系資料照片）

談到前夫高國華婚姻亮紅燈一事，蔡郁璇在影片中坦言：「真的是相當困擾，因為高老師對我來說，已經是陌生人了」，不過她當下看到高國華的帶妹回家新聞後，蔡郁璇當下的反應是：「的確，非常可惜」。

蔡郁璇提到，高國華和陳子璇經歷「國道喇舌」、高國華入獄，沒想到夫妻如今卻因分隔兩地而情轉淡，蔡郁璇則認為，只要夫妻相愛、信任，彼此的心都會是在一起的「當中發生什麼事情，不是我們外人可以知道的」。

蔡郁璇進一步說：「高國華的婚姻真的比八點檔精彩」，如今第三段婚姻恐怕走入終點，蔡郁璇也直呼：「唉呀，不可以再這樣子了，都幾歲的人了」，強調婚姻不是兒戲，不能因為感情來了就拋棄所有。

至於自己的感情狀況，蔡郁璇表示她還相信愛情、婚姻，蔡郁璇以過來人的身分說：「畢竟我也有一段失敗的婚姻，『經營』對婚姻來說真的相當重要」。

蔡郁璇談論高國華婚變一事。（影片／取材自我是蔡郁璇臉書）

(中時新聞網)