尷尬了！肚子大以為是宿便，結果是懷孕。急診科醫師田知學在節目上分享，一名19歲的女子因劇烈腹痛就醫，堅信自己便秘導致肚子腫大，並主動透露過去曾多次因便秘灌腸，結果一照超音波卻發現「腹中有個很大的寶寶」，都快要生了！

急診科醫師田知學在節目《醫師好辣》上分享，一名19歲的已婚女子「下腹痛到背後」就醫，懷疑自己要流產，病患透露自己已經多個月的沒有生理期，且肚子也越來越大，所以患者本身一直覺得她是懷孕了。

田知學表示，由於醫院病沒有她懷孕的記錄，因此便替她安排驗尿與驗孕，豈料結果竟是陰性（沒有懷孕），患者不可置信地說：「不可能，我真的懷孕了！」因此便改替其抽血驗孕，結果真的是陰性，掃了超音波後也確定「子宮沒有胎兒」。

田知學指出，後來替該患者照了X光發現，她其實是滿肚子的大便。而患者也忍不住尷尬地說：「我肚子都腫起來了，怎麼會？」，想替自己找個台階下，最後醫師也透過灌腸緩解其腹痛的症狀。

田知學也分享另一個案例，一名19歲女子主訴「滿肚子大便」痛到大不出來，過去也曾因為便秘去急診室灌腸，與上個案例一樣，都是「下腹痛到背後」，想替其安排驗孕，患者卻堅稱自己沒有懷孕拒絕驗，並表明就是要醫師「直接幫忙灌腸」。

田知學也說，為求慎重只好替女子照超音波，沒想到「她不是滿肚子的大便，她是有個很大的寶寶，她要生了！」這樣的結果也讓她忍不住苦笑，兩個患者同樣的是肚子大，結果以為懷孕的那位竟是「宿便寶寶」；以為是宿便的其實是真的胎兒。

(中時新聞網)