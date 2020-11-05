國際新冠肺炎疫情延燒，我國5天爆增14例境外移入個案，目前累計有569例確診，指揮中心發言人莊人祥將於下午3時30分召開臨時記者會，說明新增1境外移入。

中央流行疫情指揮中心今（5日）宣布，新增1例境外移入，我國累計有569例確診，分別為477例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師）； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、521人解除隔離、39人住院隔離。

我國短短5天就爆增14例確診，其中包括1日新增的3例境外，分別自印尼、美國入境；2日再增5例境外，從印尼、印度和菲律賓返台；3日則有4例確診，自法國、英國、德國和菲律賓入境；4日1例從波蘭入境確診；加上今天新增1例，顯示出國際新冠肺炎疫情不斷延燒。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心再次提醒，民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，如出現疑似症狀，請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)