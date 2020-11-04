「癌症」連續37年盤據國人死因的冠軍，胸腔科醫師蘇一峰分享，一位60歲的婦女咳嗽一年都靠只吃成藥改善症狀，直到開始咳出血絲後，才緊急就醫求助，結果卻得到「肺癌末期」的噩耗，讓患者無法理解，哭訴自己從未抽菸，怎麼咳嗽而已，就變成癌了。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書分享，一名60歲的婦女，久咳一年都自行服用成藥與止咳中藥改善症狀，但是最近卻出現咳嗽伴有血絲的情形，才終於來胸腔科門診就醫。不料，一照X光卻發現該患者已是「肺癌末期」。

蘇一峰表示，這位女患者聽到自己罹癌的當下，在診間聲淚俱下地說，她不抽菸，有煮菜，為什麼只是有咳嗽而已，就變成癌症了。甚至還埋怨起不該到醫院檢查，果然都沒有好消息，並消極的喊「她活到60歲也活夠了，不要治療。」

蘇一峰曾在部落格文章中指出，肺癌診斷長是末期的原因有二，根據臨床經驗發現，肺癌初期幾乎沒有症狀，六至七成的患者出現症狀時，多已經是末期了；另外就是舊的檢查工具，很難偵測到早期肺癌，一般需要大於1公分以上，才有機會被胸部X光發現，但肺癌大於一公分以上，就有轉移的可能性。

蘇一峰透露，針對小於1公分的肺癌，透過「低劑量肺部電腦斷層」可以發現，提高肺癌早期診斷的機會，但其價格不斐，自費需要5千元至8千元，且有學者質疑，低劑量電腦斷層太靈敏，也會找出許多良性病灶，讓病人須接受不必要的切片與開到手術。

蘇一峰也說，一般人是否該做此項檢查，多數醫師學者認為，若本身屬於這4類高危險族群，包含抽菸或二手菸的民眾、活在高度空氣汙染環境（長吸油煙、廢氣）、過去有其他癌症病史以及近親中有人罹患肺癌。

(中時新聞網)