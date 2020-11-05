前國泰國空阿Sa期近改行當YouTuber，開設一個頻道大談藝人私底下的搭機祕辛；勁爆的內容，襲讓她擁有不少死忠的粉。繼上次阿Sa在頻道中分享10大最喜歡和最討厭的明星之後，近日她再公開另一位巨星搭飛機的小故事。

在《前空姐阿Sa告訴你,…巨星是如何煉成》的這集內容中，提到這位非常有禮貌、客氣巨星即是我們永遠的賭神：發哥 周潤發。阿Sa在影片裡面分享：「發哥搭乘的，也是由美國洛杉磯返回香港的長途飛機，由於是長途班機，發哥一上機就睡覺，等到凌晨醒來，他請空姐準備一碗麵給他吃。阿Sa說，通常頭等艙裡有準備雲吞麵、燒鴨麵 煲仔飯…等等的餐點，當發哥去洗手間經過廚房時，看到空姐正七手八腳準備他的餐點，他立刻說：「快點去經濟艙拿兩碗麵給我就可以啦，不用準備這麼多東西，簡單就好。」於是空姐真的到經濟艙拿了兩碗泡麵給發哥，發哥也吃得很開心。

周潤發面對民眾合照的要求 一律來者不拒相當親民 (圖/ 翻攝自網路)

另一件暖心的事，是發生在阿Sa朋友身上。難得在機上看到自己喜歡的偶像，阿Sa的朋友鼓起勇氣跟發哥說：「我入行12年，一直想在飛機上碰到你，沒想到今天終於願望成真，等到了。」發哥聽了也相當開心，下機前和阿Sa的朋友說：「希望我們下次見到的時候，不用再等12年。」這句話讓阿Sa的朋友當下感到相當窩心。

其實發哥親民的舉動，時常出現在媒體和社群網路上，這次再加上阿Sa在頻道中的分享，更讓人覺得身為巨星的發哥，能這麼親切且毫無巨星架子，實在讓人相當敬佩。

(中時新聞網)