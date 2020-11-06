台南市議員林易瑩不滿被網友私訊辱罵「噁爛的左膠，衣服不整齊被碰一下就當成受害者好棒棒？賤女人滾出台南！」6日在律師及勵馨基金會台南分事務所主任陳貞樺（左）的陪同下，前往台南地檢署提告恐嚇罪，同時也向台南地方法院提起民事訴訟求償10萬元。林易瑩強調，無法接受女性對不舒服經驗的勇敢發聲，卻必須要遭受羞辱謾罵，希望做為表率，不再隱忍。

此事緣於10月30日林易瑩在臉書貼文，指自己在台南市議會預算審查休息時間，市府環保局長謝世傑先說「議座，失禮一下」，之後即從正面伸手整理她頸後西裝外套的衣領。當下，林易瑩指出，自己沒有積極同意，對方的行為有性平上的疑慮，不論局長的動機為何，都不應該在他人未同意的情形下，有令人不適的肢體接觸。

對此，謝世傑說，當時只是出於善意，幫忙林議員整理一下衣領，如果造成議員的不舒服，他表示歉意。

貼文發出後，有一名不認識的網友，傳私訊到林易瑩的IG，批評林不應該只是因為衣服被碰一下，就將自己當成受害者，還以「賤女人滾出台南」等字句辱罵她。

林易瑩認為，當初堅持將此事件揭露，即是因為長期以來女性對於自己遭遇的不舒服舉動，往往必須忍耐並說服自己，對方的行為不是出於惡意，一再壓抑自己的恐懼與不舒服感；如今如果連她都不勇於發聲，又如何在台南市推動性平教育？

勵馨基金會台南分事務所主任陳貞樺也表示，「碰」是個需要「被碰者同意」的行為；如果可以讓他人任意碰觸，這不只是「不尊重」，而是一種破壞身體自主權的一種「傷害」。

林易瑩指出，每當有女性鼓起勇氣站出來表達自己的看法時，就會有人用各種方式，無論是具體行為的恐嚇，或仇視、惡意的言論，試圖將女性重新推回到陰暗的角落，剝奪女性的話語權，並將其視為理所當然。

林易瑩強調，女性應該走出恐懼的陰影，勇敢地向世界傳達自己的聲音，因此選擇提告刑事及民事；至於訴訟獲得的賠償，將全額捐給性平團體，做為推動平權運動的經費，希望在未來台灣的性別平等可以更進一步。

(中時 )