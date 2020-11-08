大陸女星楊冪靠戲劇起家，以精湛演技、高顏值和前凸後翹的好身材，穩坐人氣女神寶座，楊冪演藝作品橫跨大小螢幕和綜藝，同時她也是各大品牌、活動爭相邀請的寵兒，楊冪近日就擔任服飾品牌代言人，穿上絲襪大秀鳥仔腳，而楊冪一個抬腿動作更是讓她半顆美臀見客了。

楊冪帥氣中又帶點性感，舉手投足超撩人。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博）

楊冪的好身材人盡皆知，她的招牌莫過於一雙纖細長腿，楊冪近日就換上寬鬆的白色襯衫、黑領帶、腳踩透膚褲襪，大玩下衣失蹤，而身為品牌代言人的楊冪，也不吝嗇秀美腿，只見她大方抬起鳥仔腳，不只曬出長腿線條，半顆美臀形狀還跟著見客，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

楊冪帥氣中又帶點性感，也讓網友狂讚：「太帥了！」、「老婆啊啊！不對，今天是老公」、「太撩了吧」、「姐姐有點帥」、「今天是霸道總裁」。

其實楊冪不只穿搭備受矚目，她過去就曾因自曝體重巔峰是49公斤而引發討論，有人認為不應該變相鼓勵追求「瘦」，但也有網友則認為，是楊冪對自我身材要求嚴格，不過其實楊冪最後也提到，一般人不用對體態有壓力，開心健康才是最重要。

(中時新聞網)