徐小可和阿Ben一直都是演藝圈的模範夫妻，陽光形象的兩人，結婚10年育有白開水、白花油、白菜魯三名可愛的孩子；時常上綜藝節目分享夫妻相處點滴的他們，近期上《一袋女王》分享「結婚喊簡單婚姻卻很難」的親身故事。

小可說，為了跟偶像劉德華看齊，從國中開始就不吃牛肉，但老公阿Ben卻在兩人結婚週年時在高級牛排館慶祝才知道這件事。當時兩人為了慶祝一週年，阿Ben非常喜歡吃牛肉，所以挑了一家非常高級牛排館，但令他訝異的是，小可點的竟然是鮭魚排，而不是店內有名的牛排，這讓他不是很開心，臉還有點臭。

阿Ben和徐小可 一家五口的生活相當幸福 (圖/ 翻攝自白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family)

事後阿Ben問小可為什麼不點牛排，小可才說：「我就是不吃牛呀」，這也讓阿Ben驚覺，原來結婚一年多，他竟然不知道老婆不吃牛。後來小可為了緩和情緒，要阿Ben不要那麼介意這件事，反正兩人之後就是他吃什麼自己就吃什麼。

一直到最近有次夫妻倆跟演藝圈外的朋友一起吃火鍋，阿Ben突然拿出手機說要跟劉德華視訊，讓徐小可又驚又喜，以為阿Ben終於認同她了，還想盡辦法要讓她圓夢，沒想到卻是跟自稱南港劉德華的黃鐙輝，當場讓她哭笑不得又不好意思對阿Ben生氣。

(中時新聞網)