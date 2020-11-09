知名主持人于美人節目一個接一個，不但事業成功，投資理財也相當拿手，她在談話性節目中透露「一直賺」的4大招密技，表示自從用了這些方法，荷包賺飽飽，節目也沒停過。

于美人分享下列4大獨門招財術，執行之後果然讓她賺不停：

一、1根炭

在家中進門45度的明財位，擺放1根超過1公尺長的筆直木炭，因為「一直炭」的台語就是「一直賺」的意思，而且她為了尋找合適的木炭，跑了好幾趟苗栗和屏東，沒想到擺放之後，真的很靈。

二、開過醬料不進屋

于美人透露，她離婚後要搬進新房子時，有老師提醒她，原本廚房開過的任何醬料都不能帶進新房子裡，這樣才能斷開過去的酸甜苦辣。

三、金生利水

搬進新房後，要先在鍋中煮水，將金元寶及金條放進去煮沸後，端到房子的各個角落，讓水蒸氣薰一下，于美人說執行這個方法後，節目就完全沒有斷過。

四、戴金飾

進入屋中的家人都必須盡量佩戴金飾。

此外，于美人也積極投資房地產，據了解，她賣掉2戶內湖百餘坪的房子後，獲利4千萬元，除了內湖，還有在中山區及上海新天地置產，她建議選擇好的建商蓋的好建案，才能保證房價平穩，就算景氣差也不怕。

過年自製錢母 "168招財法"在家也能DIY│中視新聞 20200125

(中時新聞網)