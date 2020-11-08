許多人都很困擾逢年過節回家時，免不了會被親戚長輩逼問工作、感情等一堆私事，不回覺得不禮貌，回了又沒完沒了，尤其對於「賺多少」這類敏感話題，更不知道該如何是好。有女網友詢問，該如何技巧地拒答親戚詢問，引發熱烈討論，有過來人指點超猛4字箴言，意外大獲好評。

網友詢問被親戚問「賺多少」該怎麼回答？（圖／截自PTT）

這名網友在PTT發文指出，自己家境算小康，目前也有正職工作，但是親戚跟爸媽很常問賺多少、有沒有投資什麼的，原PO無奈表示「好難啊」，因為講了會被虧，不講又不知道要怎麼拒答，因此想詢問大家有什麼方法嗎？

貼文一出馬上引起網友熱議，紛紛留言回應「說餓不死就好」、「就回答你猜啊」、「夠吃飯啦」、「裝傻回答不知道」、「什麼都答沒有」、「跟大家差不多」、「顆顆你也太直接了吧，然後換話題」。

有內行網友表示，被問到賺多少時，最好的回答就是「等你介紹」這四個字，如果對方只是想聽八卦，那就可以成功堵住他的嘴；就算他真的神通廣大能介紹門路或好的工作那謝謝都來不及，因此認為「等你介紹」是兩全其美的最好答案，意外獲得網友一致好評。

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(中時新聞網)