國小數學題目越來越另類，有時候連大人看了都不知道該怎麼寫，小朋友的答案更是五花八門，常常讓老師哭笑不得。一名網友分享小學生的數學習題，沒想到原本只是簡單的計算題，小孩竟神回5字，天真的答案讓眾人笑歪，直呼「太正確」！

男童在數學題目下直接回「你去問善允」。(圖/截自臉書爆廢1公社)

這名網友在臉書社團《爆廢1公社》分享姊姊朋友兒子的小學數學題，題目寫道「善允從宜蘭騎自行車到花蓮，花了7小時40分鐘，在下午5時到達花蓮，善允上午什麼時候從宜蘭出發」？

結果在下方的計算區中，只見小朋友寫了5個大字「你去問善允」，不只老師看了哭笑不得，也惹得原PO捧腹大笑，直呼「我覺得回答的答案是正確的啊」，還連貼了13個笑到哭的表情符號。

貼文曝光後眾人笑翻，紛紛留言「正解無誤」、「這題回答得太好了」、「善允就是忘記出發時間才來這裡找你麻煩啊」、「善允表示我若知道還需要問你嗎？」、「如果是我兒子這樣寫，我會哭笑不得想敲頭，真有才」。有網友認為，以邏輯性來說，直接問善允是最準的，因為用算的只能推測大概的時間；此外，還有人對於從宜蘭騎自行車，只花了7小時40分鐘就到花蓮笑回「善允用飛的嗎？」。

中天新聞 國小數學題「5個9」＝？ 全班28人答錯

(中時新聞網)