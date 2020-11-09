梁姓男子前年砍殺母親37刀後切下頭顱，從12樓住處拋下，一審判他無期徒刑，二審卻判無罪，經最高法院發回後，台灣高等法院更一審今天下午首次開庭，提訊遭收押的梁男，檢辯都聲請精神鑑定專家到庭，釐清梁殺母時是否無辨識力。

36歲的梁男被提訊到庭，法官古瑞君問他對於殺母的犯罪事實有無意見？檢方請求判處極刑及進行精神鑑定等，是否有話要說，梁男都很淡定地回答「沒意見」，律師則希望請台大醫院鑑定醫師接受檢辯交互詰問。

檢察官則希望法醫研究所可以釐清梁吸食的是卡西酮後，是否在殺母時藥效最強的時侯；法官表示將由合議庭評估精神鑑定報告後，再決定是否請鑑定醫師及法醫研究所人員，到法庭擔任鑑定人接受詰問。全案候辦。

梁男在2018年10月18日晚間施用安非他命毒品後 突然捉狂，拿刀朝67歲的母親猛砍，再將斬下的頭顱拋下樓。桃園地方法院依桃園療養院精神鑑定，認為梁行凶時辨識能力降低，加上姊姊替他求情，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑。

台灣高等法院另委託法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定，法官認定梁男在行為時處在卡西酮類物質作用的最高期間，導致他已欠缺辨識行為能力，改判無罪，但遭最高法院撤銷。

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(中時 )